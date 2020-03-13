Часть жителей и гостей российской столицы, вернувшись из путешествий за границу, столкнулась с необходимостью самоизоляции. В течение двух недель у соблюдающих карантин граждан нет возможности выйти даже за дверь своего жилья — за всеми пристально следит система видеонаблюдения, и нарушивших рекомендации Мосгорздрава ждёт наказание. Быть здоровым и при этом сидеть дома — занятие не слишком весёлое. Очень важно, как минимум, не потерять хорошую физическую форму и сохранить бодрость духа. Как это сделать, NEWS.ru рассказали эксперты.

Первое, что нужно осуществить, оказавшись на двухнедельном карантине, это выключить телевизор и ни в коем случае не читать в Интернете новости, касающиеся коронавируса. Такова рекомендация врача-психиатра, и сказано им это было без единого намёка на шутку.

Не надо паниковать по поводу коронавируса, даже если вы заболели. Речь идёт о некой новой инфекции, которая теперь будет с нами всегда, как и грипп. Со временем COVID-2019 станет инфекцией, которая постоянно циркулирует по планете. Через некоторое время о коронавирусе перестанут говорить. К счастью, он оказался не таким опасным, как казалось в начале. Виктор Ханыков врач-психиатр врач-психиатр

«Стать интереснее, чем до карантина»

Целых 14 дней дома — без суеты, без транспорта, без проблем! Это же настоящий подарок судьбы. Вспомните, на что вам вечно не хватало времени, — теперь всё это можно сделать. Рекомендации экспертов по «гигиене духа» выглядят следующим образом.

Во-первых, следует перестать нагнетать страх внутри себя. Думать надо так: «Я, конечно же, не заболею. Кончится карантин, и всё будет в порядке». Чаще представляйте себя здоровым;

Напишите список книг, которые вам давно хотелось прочитать, и займитесь этим;

Посмотрите любимые фильмы и новые киношедевры;

Вспомните о друзьях, с которыми вы давно не разговаривали, побеседуйте с ними по скайпу или по телефону, но только не о коронавирусе;

Возможно, вы давно хотели начать делать что-то важное для вас: чему-то обучиться (игре на гитаре, вязанию, рисованию и так далее), что-то написать, освоить сложные кулинарные рецепты или подтянуть свои знания по иностранному языку — сделайте это.

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Составьте план на все 14 дней карантина. Можно даже буквально по часам. Возможно, что именно за эти дни вы дадите старт занятиям, которые продолжатся в последствии. Самое трудное — это начать. Вагон толкнуть с места может только паровоз, а тянуть его может уже человек без паровоза«, — считает Виктор Ханыков.

У тех, кто застрял дома на две недели, есть шанс после самоизоляции стать интереснее как личность, чем до наступления карантина, — в этом уверены все эксперты.

Бегом от уныния

Считается, что среднестатистическая домохозяйка, хлопоча по дому, в день проходит 11 км. Однако нет никакой уверенности в том, что кто-то, пребывая в самоизоляции, будет усердствовать по части домоводства все 14 дней карантина. Велик соблазн устроиться на диване и больше ничего не делать. Эскулапы, однако, считают, что это крайне вредно. Врач ЛФК, невролог, остеопат и кинезиотерапевт Александр Шишонин настойчиво рекомендует минимум час в день посвящать ходьбе на месте. Помимо этого, следует делать упражнения на пресс — до 100 в день, можно в несколько подходов. Также специалист советует выполнять комплекс гимнастики для шеи — это улучшает кровоток.

Длительная физическая активность снижает внутреннюю тревогу. Ходьба на месте улучшает кровообращение, в том числе и микроциркуляцию в головном мозге. Кроме того, советую каждый приём душа заканчивать холодной водой, пустив её буквально на 30 секунд. Это поднимет иммунитет. Александр Шишонин врач ЛФК, невролог, остеопат, кинезиотерапевт, руководитель клиники врач ЛФК, невролог, остеопат, кинезиотерапевт, руководитель клиники

Проблемы с иммунной системой часто являются следствием малоподвижного образа жизни, подтверждает иммунолог Марина Аплетаева. Доктор советует: если у вас нет температуры, нужно обязательно двигаться; идеально — иметь дома велотренажёр или, как минимум, выполнять упражнение «велосипед».

Меньше сладкого!

Рекомендации, которые дала Марина Аплетаева, врач аллерголог-иммунолог, подходят не только тем, кто находится в режиме самоизоляции. Заботиться об иммунитете нужно всем. Вот как выглядит Топ-6 советов по укреплению защитных сил организма:

Включайте в рацион животные белки. Иммунные клетки — белковые субстанции, и для их строительства нужны незаменимые аминокислоты животных белков. Лучшее из возможного — это жирная рыба. Даже селёдка будет хороша, главное не переусердствовать, иначе могут образоваться отеки;

Содержащиеся в жирной рыбе Омега-3 кислоты также принимают участие в формировании правильного иммунитета, и, кроме того, они хорошо влияют на эмоциональный фон: хорошее настроение с вкусной рыбой нам обеспечено;

Уделите больше внимания овощам — это не даст вам набрать лишний вес. Любые свежие или варёные овощи, зелень необходимы каждый день. За две недели карантина можно вырастить свою собственную зелень на подоконнике, как делали наши бабушки. Например, пророщенный лук — источник витаминов, в том числе витамина С;

Следует есть меньше сладкого, в том числе не обязательно налегать на мёд — это лишний сахар. Лучшим вариантом в таком случае может стать яблоко;

Соблюдайте питьевой режим: 1,5-2 л воды в сутки — это минимум. Вода работает как обменник плохого на хорошее. Это лучший детокс;

Алкоголю — категорическое нет. Даже если речь идёт о хорошем вине, привезённом из Италии: отдайте его на две недели на хранение родственникам. Дело в том, что любая алкогольная продукция выводит из организма витамины группы В. Прежде всего, В1 и В6 — ключевые элементы для формирования иммунитета.

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За две недели, да с правильным питанием, с отлаженным питьевым режимом, без алкоголя и с физическими упражнениями можно обрести прекрасную форму, уверены эксперты.

Советы косметолога

Для женщин, оказавшихся на карантине, велик соблазн заняться собой, и, в том числе, использовать разного рода маски для лица и поделать обёртывания для тела. Но здесь, предупреждает эксперт по красоте Ольга Петрова, важно не переусердствовать. Многое зависит от типа кожи. Если она плотная, со склонностью к жирности, то не боится скрабов с гранулами. Тонкой, чувствительной коже подойдут только самые лёгкие спа-процедуры, которые точно не смогут навредить. И делать их следует не чаще, чем один раз в неделю. Не стоит забывать про ежедневный уход, непременно используя на ночь сыворотки и маски.

CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Карантин — отличное время для того, чтобы применить специальные педикюрные носочки для пилинга. Они широко представлены в Интернет-магазинах. Использовать их крайне просто: два часа в надетых на ноги носочках и отличный педикюр вам обеспечен.

Очень хорошо во время вынужденного отдыха поделать разогревающие обёртывания, дающие термоэффект. Но есть ограничения: проводить подобные процедуры можно, только если термочувствительность вашей кожи позволяет это делать.

Шедевры «важнейшего из искусств»

Весь мир знает о том, что самое лучшее времяпровождение при вынужденной изоляции — это кино. О том, что следует выбрать из отечественных кинолент и почему, рассказал киновед Александр Шпагин, отметив, что артхаусные фильмы он не перечисляет, — их лучше смотреть в кинотеатре, а не дома.

Эксперт рекомендует посмотреть:

«Союз спасения». Фильм вызывает наибольший интерес в российском обществе. По мнению специалиста, это очень хорошая лента, замечательно поставленная, яркая, умная;

«Холоп». Не великий шедевр, но пока это самая успешная картина за всю историю России;

«Лёд-2». Эксперт рекомендует посмотреть этот фильм, если это возможно;

«Верность». По мнению Шпагина, это лучшая кинолента 2019 года;

«Громкая связь». Первая трагикомедия, которая появилась в РФ за последние 30 лет. Такой жанр не был представлен в России в принципе: «смеёшься весь фильм, а к концу тебя начинают душить слёзы», рассказывает эксперт.

Сериал «Домашний арест». Замечательная комедия, умная, социальная, точная, отмечает киновед. Михалков назвал её лучшей в этом жанре за прошлый год.

Очень любопытно посмотреть ответы Путина корреспонденту. Это просто шоу. Другое интереснейшее шоу — интервью Алексея Панина Дмитрию Гордону. Это просто достоевщина, невероятное психологическое интервью с замечательным финалом. Невозможно оторваться. Я был просто потрясён. Никакого художественного кино не нужно. Александр Шпагин киновед и кинокритик киновед и кинокритик

Радуйте себя!

Итак, если вы сидите на карантине, будучи здоровым, и даже если заболели — бояться не стоит. Отнеситесь к этому как к ОРВИ. У россиян, по мнению доктора Ханыкова, неспецифический иммунитет должен оказаться выше, чем у жителей южных широт. Это значит, что и заражаемость, и смертность будут заметно ниже, чем у итальянцев. Просто потому, что вирусы лёгких для нас не новинка.

Что касается душевного равновесия: тревога бессмысленна, также как вина и страх. Но все они, а также депрессия, подавляют выработку серотонина и тем самым ослабляют иммунитет, уверяют врачи. Веселите и радуйте себя. Начните заниматься спортом, прочитайте как можно больше книг, посмотрите интересное кино — словом, сделайте всё, чтобы за время самоизоляции узнать что-то новое и не потерять хорошую физическую форму.