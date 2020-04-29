Эксперты назвали безопасной вакцинацию бессимптомных больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/8de3d654-8a01-11ea-ba94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плановая вакцинация граждан с бессимптомным коронавирусом, который не был выявлен на момент прививки, не представляет собой угрозу для здоровья человека. Об этом в разговоре с журналистами сообщили российские эксперты.

Так, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Санкт-Петербурга Галина Чугунова заявила, что вакцинация — это защита. Поэтому никаких последствий от прививки быть не должно в той же степени, как если бы речь шла о совсем другой инфекции. По словам специалиста, предугадать во время вакцинации, чем человек болен, попросту невозможно.

Как сообщила главный внештатный детский специалист по иммунопрофилактике комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Сусанна Харит, прививка для бессимптомных носителей вируса безопасна. При вакцинации не нужно предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусом, даже если речь идёт о детях. Однако, заметила Харит, в этом случае нужно соблюсти ряд мер предосторожности.

В окружении ребёнка все должны быть здоровы, если ребёнок идет на вакцинацию. Он не должен сталкиваться с больными в поствакцинальный период хотя бы в течение пяти дней. Мы же не требуем обследования на какую-то другую инфекцию перед вакцинацией, — цитирует эксперта «Интерфакс Северо-Запад».

Как ранее писал NEWS.ru, у многих людей к коронавирусной инфекции нового типа выработается естественный иммунитет. Однако его будет недостаточно без вакцины. Такое мнение высказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов.