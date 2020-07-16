Врач жёстко раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/817046ba-c777-11ea-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длительная изоляция детей, дезинфекция открытых пространств и масочно-перчаточный режим не способны противостоять распространению коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Института вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.

Как сообщил замдиректора института, в прошлом главный санитарный врач Москвы Николай Филатов, исходя из научной точки зрения в стране почти всё было сделано неправильно.

Первая главная ошибка, по его мнению, это связывание числа людей с выявленным вирусом с количеством заболевших. Это в принципе неверно — человек может быть инфицирован, но не болен, если у него нет клинических симптомов.

Как рассказал специалист MK.RU, с первых дней вспышка коронавируса вызвала ажиотаж, новости о заболевании преподносятся в агрессивной форме. При этом в Россию за последние годы проникали вирусы и пострашнее этого. Например, летальность птичьего гриппа H5N1 — 52,8%, то есть половина заболевших умирает, у свиного гриппа H1N1 — 17,4%. И при тех вспышках почему-то не приказывали закрыться, а сделали это именно сейчас при летальности в 0,2%.

Это точно не эпидемиология, не естественный процесс, процессом рулят другие причины, возможно политико-экономического характера, — отметил он.

По мнению Филатова, лучше бы СМИ активно пропагандировали риск возникновения рака шейки матки у девочек, связанный с вирусом папилломы человека. Это по-настоящему смертельное заболевание, приводящее к летальному исходу в 30% случаев.

Филатов также утверждает, что масочно-перчаточный режим и дезинфекционная обработка открытых пространств лишь создают условия для появления устойчивых к дезинфектантам микроорганизмов. Всё это привело к росту летальности от коронавируса, даже несмотря на снижение количества выявленных случаев заражения.

Судите сами: в начале пандемии, 26 апреля летальность фиксировалась на уровне 0,92%, а на 15 июля мы имеем уже 1,57%. И это после того, как наш Минздрав поменял семь (!) схем лечения болезни, — сказал он.

Филатов отметил, что после того, как вирус попал в популяцию, «выкурить» его невозможно, он всепроникающий, передаётся в основном только воздушно-капельным путём.

По его мнению, не нужно было заставлять детей томиться в душных квартирах, поскольку детские сады и детские площадки — мощнейший фактор сдерживания вирулентности (опасности) вируса. Циркулируя в детской среде, вирус быстро, если не мгновенно, утрачивает свою «злость».

Это не относится к скоплению пожилых людей. Там циркуляция возбудителя, наоборот, поддерживает высокий уровень вирулентности вируса, вызывая тяжёлые клинические проявления заболевания.

У нас же нередко для пенсионеров выделяли определённое время для посещения магазинов и поликлиник, что только способствовало усилению инфекции, — заявил Филатов.

Также ношение масок оправдано только людьми, входящим в группу риска, а перчатки бесполезны для всех, так как вирус распространяется только воздушно-капельным путём. Кроме того, для профилактики респираторных вирусных инфекций значительно важнее организация воздухообмена в местах скопления людей.

Ранее NEWS.ru писал, что российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.