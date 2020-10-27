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Эксперт заявила о непредсказуемости COVID-19

20:47, 27 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович призвала россиян прекратить легкомысленно относиться к коронавирусу и отказаться от «социального эгоизма».

По её словам, эта инфекция довольно «странная, коварная и непредсказуемая».

Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется, — отметила она.

Попович также указала на недопустимость пренебрежения средствами индивидуальной защиты. Она подчеркнула, что сейчас в сложившейся ситуации ношение масок является одной из самых необходимых мер, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал о том, что любая прививка, в том числе и от коронавируса, защищает от тяжёлых форм заболевания, но гарантии, что человек не перенесёт инфекцию в лёгкой форме, нет. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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