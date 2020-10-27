Эксперт заявила о непредсказуемости COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович призвала россиян прекратить легкомысленно относиться к коронавирусу и отказаться от «социального эгоизма».
По её словам, эта инфекция довольно «странная, коварная и непредсказуемая».
Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется, — отметила она.
Попович также указала на недопустимость пренебрежения средствами индивидуальной защиты. Она подчеркнула, что сейчас в сложившейся ситуации ношение масок является одной из самых необходимых мер,
Ранее NEWS.ru писал о том, что любая прививка, в том числе и от коронавируса, защищает от тяжёлых форм заболевания, но гарантии, что человек не перенесёт инфекцию в лёгкой форме, нет. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.