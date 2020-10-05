Эксперт рассказал, сколько пожилых мужчин в России страдают алкоголизмом

https://static.news.ru/photo/80e2095e-0700-11eb-852d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 80% лиц пожилого возраста страдают множественной хронической патологией, при этом каждый четвёртый мужчина страдает алкоголизмом, заявил и.о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России Зураб Кекелидзе в рамках IV Всероссийского форума по общественному здоровью.

Алкоголизм наблюдается у каждого четвёртого мужчины пожилого и старческого возраста. Существует такое понятие, как «вдовий алкоголизм», — отметил Кекелидзе, слова которого приводит РИА Новости.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава России, как правило, у одного пациента старше 60 лет обнаруживается 4-5 различных хронических заболеваний. Как утверждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессивные расстройства возникают у 40% лиц старше 55 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что больше всего алкогольной продукции в пересчёте на этанол за год выпивают в Сахалинской области — 11,16 литра на душу населения. В тройку лидеров по показателю также попали Республика Коми (10,83 литра) и Магаданская область (10,66 литра). С такими данными Росалкогольрегулирования за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

В то же время минимальные значения наблюдаются в Чечне (0,08 литра), Ингушетии (0,14 литра), Северной Осетии (0,54 литра), Дагестане (0,73 литра) и Кабардино-Балкарии (0,88 литра).