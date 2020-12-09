Эксперт назвала продукты, которые способны переносить коронавирус

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В Управлении Роспотребнадзора по Московской области обратили внимание, что коронавирус может сохраняться на некоторых купленных в магазине продуктовых товарах.

По словам начальника отдела надзора по гигиене питания ведомства Надежды Раевой, коронавирус способен сохраняться на любых поверхностях, особенно он хорошо выживает на охлаждённых и замороженных товарах.

По сравнению с фруктами и овощами на таких поверхностях вирус живёт дольше. Выживаемость напрямую зависит от температуры. Чем она ниже, тем активнее вирус, — приводит слова Раевой «Радио 1».

Она отметила, что хотя случаи заражения через покупки в магазине официально пока не подтверждались, говорить о том, что вирус так не передаётся, слишком самоуверенно.

Она подчеркнула, что частицы коронавируса выявлялись на поверхностях продуктов с прилавков магазина и они, вероятно, способны заразить достаточно восприимчивый организм. Поэтому Раева считает важным минимизировать риски и призывает россиян обрабатывать принесённые из магазина охлаждённые продукты водой или дезинфицирующей салфеткой.

Ранее глава Роспотребнадзора заявляла, что в России регистрировались повторные случаи заражения коронавирусом, однако такие случаи единичны.