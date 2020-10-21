Эксперт Минздрава: КТ не имеет никакого отношения к диагностике COVID-19

https://static.news.ru/photo/043e0a8c-1430-11eb-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последние время россияне массово стремятся делать компьютерную томографию (КТ) лёгких с целью выявления коронавируса, не дожидаясь назначения врача. Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ, профессор Игорь Тюрин пояснил, что данный метод к диагностике коронавируса никакого отношения не имеет.

По его словам, КТ хорошо показывает изменения в лёгких, но инфекции не диагностирует. То есть отсутствие у пациента с респираторными жалобами изменений при КТ не исключает наличия у него коронавируса. И наоборот, изменения в лёгких, выявленные при КТ, ещё не говорят о том, что человек болен именно коронавирусом. Они могут возникать, например, при гриппе.

КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он также отметил, что КТ даёт достаточно высокую лучевую нагрузку на организм человека. Поэтому её не стоит делать «на всякий случай». При подозрении на COVID-19 или респираторную инфекцию к концу первой недели болезни лучше сделать рентгеновский снимок. Если он не покажет изменений в лёгких, их не будет выявлено и при КТ. Эксперт добавил, что самым же надёжным методом диагностики коронавируса является ПЦР-тест.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные предложили использовать для диагностики коронавируса обычные глюкометры. Они провели ряд испытаний, в ходе которых глюкометр выявлял инфекцию в слюне пациента в течение одного часа со стопроцентной чувствительностью и отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со стопроцентной специфичностью.