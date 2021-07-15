Диетолог дал совет по укреплению иммунитета летом

Для укрепления иммунитета летом следует обратить внимание на источники витаминов C, А и В. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дал нутрициолог кандидат биологических наук Александр Мирошников.

Специалист рекомендует съедать каждый день половину баночки с чёрной смородиной. По его словам, в 100 граммах этих летних ягод содержится 22% суточной нормы витамина C.

Ещё один важный для иммунитета витамин — А, в большом количестве содержится в листьях салата и базилика.

Когда мы съедаем три-четыре веточки базилика в день, у нас с вами иммунная система будет под защитой и с внешней, и с внутренней стороны, — говорит Мирошников.

Витамины группы В можно найти в укропе. Кроме того, в этом растении много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами.

Также для формирования крепкого иммунитета нужен белок, который используется для образования в организме иммунных тел. Одним из таких источников белка являются креветки, объяснил нутрициолог.

Ранее диетолог Анна Король рассказала, что для организма очень полезен щавель. В частности, в 100 граммах этого растения содержится половина суточной нормы витамина С. Кроме того, в нём присутствует аскорбиновая кислота, которая помогает укрепить иммунитет и понизить уровень так называемого плохого холестерина.