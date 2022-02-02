Эффективность «Спутник V» против тяжёлых случаев COVID превысила 88%

Эффективность вакцины «Спутник V» выросла против случаев коронавируса средней тяжести, а также тяжёлых и очень тяжёлых, превысив 88%, следует из новой редакции инструкции к препарату, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ. Наблюдения велись в течение полугода.

В отношении среднетяжёлых, тяжёлых и очень тяжёлых случаев эффективность составляет более 88% в течение полугодового периода наблюдений, — говорится в документе.

Отмечается, что третья фаза испытаний показала, что эффективность "Спутника V" против симптомов коронавируса составляет 91% для базового штамма и 70,5% при доминировании «дельта»-штамма спустя полгода после вакцинации.