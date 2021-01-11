Медик назвала два симптома коронавируса, на которые не обращают внимания

https://static.news.ru/photo/8c1db31c-53fa-11eb-b427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Типичные для коронавируса симптомы известны медикам, на них обращают первостепенное внимание. Однако есть признаки инфекции, выходящие за рамки официальных критериев, заявила врач больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг.

По её словам, во время второй волны пандемии люди стали испытывать более лёгкие симптомы, которым внимание уделяют мало. Среди них головные боли и боли в горле.

К тому времени, когда человек осознает, что у него коронавирус, он может уже пообщаться с другими людьми, передаёт со ссылкой на британского медика РИА Новости.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Новый штамм может быть заразнее на 70%, однако пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Как писал NEWS.ru, обнаруженный в Великобритании штамм представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.