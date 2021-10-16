Доктор Мясников заявил, что COVID в 90% случаев лечения не требует

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев — это банальное ОРЗ, которое не требует лечение. Он добавил, что даже при поражении лёгких на уровне 25%, пневмония, вызванная COVID-19, протекает амбулаторно. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

При этом он напомнил , что сбивать температуру следует только при показателе выше 38 градусов. Мясников также порекомендовал использовать для этих целей парацетамол. Он предупредил, что аспирин не поможет при коронавирусе, так как кроверазжижающее действие препарата имеет совсем другой механизм, чем тот, который работает при COVID-19.

Что же остаётся? Изоляция, полупостельный режим, проветривание комнаты, увлажнение воздуха, куриный бульончик, лёгкое, но калорийное питание, витамины Д и С, препараты цинка, терпение и положительный настрой!, — написал Мясников.

Он также заявил, что стероидные гормоны при лечении коронавирусной инфекции применять опасно и противопоказано.

Ранее кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, у каких людей родинки чаще всего становятся злокачественными опухолями. По словам эксперта, к группам риска относятся люди с белой кожей, светлыми голубыми глазами, светлыми волосами и розовыми веснушками.