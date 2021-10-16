Доктор Мясников заявил, что COVID в 90% случаев лечения не требует

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев — это банальное ОРЗ, которое не требует лечение. Он добавил, что даже при поражении лёгких на уровне 25%, пневмония, вызванная COVID-19, протекает амбулаторно. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
При этом он
Что же остаётся? Изоляция, полупостельный режим, проветривание комнаты, увлажнение воздуха, куриный бульончик, лёгкое, но калорийное питание, витамины Д и С, препараты цинка, терпение и положительный настрой!, — написал Мясников.
Он также заявил, что стероидные гормоны при лечении коронавирусной инфекции применять опасно и противопоказано.
Ранее кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал, у каких людей родинки чаще всего становятся злокачественными опухолями. По словам эксперта, к группам риска относятся люди с белой кожей, светлыми голубыми глазами, светлыми волосами и розовыми веснушками.