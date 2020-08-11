Доктор Мясников оценил отечественную вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce2fa788-dbc8-11ea-927d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Главврач московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников дал оценку российской вакцине от COVID-19.

По его словам, испытания вакцины от коронавируса идут в ускоренном темпе во всём мире. Что касается России — это совершенно «беспрецедентная ситуация».

И вот мы — первые! И это не гонка престижа — это просто отражение того факта, что наши соответствующие институты сохранили свои лидирующие позиции ещё со времён СССР, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Тем не менее, по словам врача, остаётся множество вопросов: может ли быть устойчивый иммунитет к коронавирусу, какими будут долгосрочные последствия, как достичь уровня вакцинации в 60–70% для создания коллективного иммунитета и насколько безопасна вакцина, разработанная в столь сжатые сроки.

Мясников также заверил, что «каких-то драматических побочных явлений» быть не может.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор Мясников уверен, что второй волны коронавирусной инфекции не будет. Но при этом COVID-19 никуда не исчезнет.

По его словам, для прекращения роста тяжёлых случаев заболевания необходимо не менее 60–70% заболевших. Например, в Москве или Нью-Йорке выраженных вспышек уже не будет, так как в этих городах многие уже переболели.