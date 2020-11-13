Доктор Комаровский назвал места с максимальным риском заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/17540ce8-268c-11eb-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, где проще всего подцепить коронавирус. Как оказалось, инфекция в высокой концентрации содержится в замкнутых пространствах.

Замкнутое, ограниченное пространство, где будут находиться толпы людей, потенциально опасно. Вагон метро — это идеальное место, где вы можете получить просто огромную дозу вируса. Это помещение трудно проветрить, а чем меньше кубометров воздуха, тем это лучше для вируса, — отметил Комаровский в интервью «Ридусу».

Опасными местами доктор и телеведущий также назвал больничную палату, если в ней лежат пять или шесть человек, тюрьму, казарму или, например, дом престарелых. Как объяснил Комаровский, в таких учреждениях обычно плохо работает система вентиляции.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов. Это рекордный прирост за всё время пандемии. Общее число заражённых COVID-19 в РФ достигло 1 903 253. Кроме того, в субботу на российской территории вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа. Данный показатель дошёл до отметки в 1,03. В десяти регионах РФ с наибольшим коэффициентом распространения COVID-19 указанные показатели держатся на уровне ниже единицы. Речь идёт о Москве (0,99) и Ростовской области (0,99).

Как писал NEWS.ru, ранее врач предупредил о повышении риска заразиться COVID при сильных морозах.