https://static.news.ru/photo/09f0f7ec-5c65-11ea-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Ying/Global Look Press

Информация из Китая относительно уменьшения числа заболевших коронавирусом не вполне достоверна. Такую точку зрения высказал доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. С точки зрения эксперта, китайцы работают с информацией, чтобы убедить весь мир в том, что инфекция не так опасна. Он привёл данные из Южной Кореи и Италии, где число заболевших растёт в геометрической прогрессии, и сопоставил их с информацией из Китая.

Не считаю, что Китай жёстко борется с коронавирусом. Китайцы работают с информацией. Данные из Китая, на мой взгляд, не на 100% достоверны, — заявил Топорнин в рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвящённой распространению инфекции во всём мире.

С точки зрения Топорнина, в Евросоюзе не будет единой политики решения проблемы коронавируса. Согласно Лиссабонскому договору, борьба с инфекциями не входит в число первоочередных задач ЕС. Также Евросоюз не станет закрывать границ, поскольку это приведёт к лишней панике.

Каждое из государств борется с коронавирусом как может. В Германии под локализацию заражённых больных сейчас готовится заброшенная военная база, где пациентов будут размещать на период карантина. Топорнин также упомянул о сложной ситуации в Италии, особенно в Ломбардии и Венеции. С точки зрения эксперта, не слишком понятно, что будет делать российская сторона, когда начнут возвращаться многочисленные туристы, на текущий момент пребывающие в провинции Венето.

Выступавший ранее заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что туристическая индустрия всего мира уже понесла урон, который на текущий момент оценивается специалистами в $22 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продолжающееся распространение коронавируса и новая волна беженцев с территории Турции могут привести к ещё одному миграционному кризису в Европе.