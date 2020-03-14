https://static.news.ru/photo/a68f45fc-668f-11ea-97a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/ Global Look Press

Использование низкокалорийных сахарозаменителей вместо сахара, вопреки расхожему мнению, вовсе не способствует похудению. С таким заявлением выступили испанские диетологи.

По их словам, чтобы сбросить лишние килограммы, следует не заменять сладости на подсластители, а придерживаться диеты.

Лучший способ подсластить свой йогурт или кашу — это добавить фрукты, например, бананы, — цитирует РИА Новости диетолога Мигеля Лопеса Морено.

При этом, по словам создателя проекта SinAzucar.org (в переводе с испанского — «без сахара») Антонио Родригеса, большинство разрешённых сахарозаменителей безопасны, если использовать их умеренно и для постепенного отказа от сахара. Диетологи признают, что отказаться полностью бывает сложно, однако переход на подсластители может постепенно привести к желаемой цели. Особенно если следить за рационом.

Специалисты также указывают на то, что суррогаты сахара производят с помощью различных химических реакций. Даже в «натуральных» подсластителях растительного происхождения не обходится без химии.