Диетологи рассказали, кому опасно употреблять блюда из гречки. Об этом
Врачи сообщили, что блюда из гречки не стоит есть каждый день, подходящий вариант — это один раз в три дня. Гречка может мешать усваиваться кальцию. Кроме того, есть категории людей, которым не стоит вообще употреблять гречку, отмечает портал.
При длительном злоупотреблении блюд из гречки могут начаться мигрени, усталость, а также понижение реакции.
Врачи не советуют употреблять гречку подросткам, беременным женщинам, а также людям страдающих запорами, сахарным диабетом, почечной недостаточностью, гипертонией, повышенной свертываемостью крови и язвой желудка.
Кроме того, гречка может быть опасной для женщин после 40 лет, так как мешает усвоению кальция.
Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог Андрей Бобровский сообщил о пользе гречке и её антионкологических свойствах.
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