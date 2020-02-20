https://static.news.ru/photo/32426402-5444-11ea-b6bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Гречка может стать одним из секретов долголетия, если регулярно включать её в свой рацион, считает врач-диетолог Андрей Бобровский.

Дело в том, что богатая клетчаткой крупа очищает кишечник от продуктов распада, что защищает организм от злокачественных новообразований в этом органе. Кроме того, имея среднюю калорийность, гречка даёт долгое ощущение сытости, а это играет на руку желающим сбросить лишний вес, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Особенно полезно добавить это блюдо в рацион тем, кто не всегда имеет возможность питаться правильно и злоупотребляет низкокачественной едой, слишком калорийными блюдами и фастфудом.

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