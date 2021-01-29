Диетологи рассказали, как есть фастфуд без вреда для здоровья

https://static.news.ru/photo/c6ff967c-62bd-11eb-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Спортивный диетолог и нутрициолог Ирина Писарева считает, что человек, который обычно питается полезными продуктами, может иногда позволить себе фастфуд.

По её словам, самым вредным фастфудом является картофель фри, содержащий трансжиры, которые наносят вред организму, в том числе сердечно-сосудистой системе.

Если у вас 80% в день — правильная еда: в основном цельнозерновые каши, например, а также белок, овощи, фрукты, то 10–15% процентов может составлять неправильная еда, — отметила она.

Писарева уточнила, при таком рационе можно употреблять одну порцию вредной пищи один-два раза в неделю.

Однако от фастфуда следует отказаться тем, кто испытывает проблемы с сердцем и сосудами. Трансжиры, содержащиеся в такой еде, при регулярном употреблении приводят к онкологическим заболеваниям.

В свою очередь ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии Ольга Григорьян сообщила, что нет абсолютно полезных и вредных продуктов. Человек может позволить себе любую пищу, учитывая при этом количество порций и состояние своего здоровья. При этом нанести вред здоровью способно употребление вместе с едой сладких газированных напитков, увеличивающих сахар. Она пояснила, что простые углеводы могут нанести серьёзный вред.

Диетологи доказали, что одна молекула глюкозы формирует четыре молекулы жира. Если даже пишут sugar free — это уловки бизнеса. Прямого сахара там нет, но там есть декстроза — это тоже углевод, — подчеркнула специалист.

Григорьян добавила, что углевод распадается с образованием глюкозы, значит, это «самый настоящий сахар», передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Маргарита Королёва объяснила, можно ли употреблять бананы тем, кто хочет похудеть.