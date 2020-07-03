Диетологи рассказали, что можно съесть без вреда на ночь

https://static.news.ru/photo/e1575fc2-bda0-11ea-a9d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетологи перечислили продукты, которые можно съесть на ночь в большом количестве без опаски для здоровья. В больше части это орехи и злаковые.

Ореховая смесь будет идеальным перекусом, считают специалисты Нью-Йоркской государственной академии питания и диетологии Джонтана Вальдеса. Можно съесть немного злаковых хлебцев с ложкой орехового масла, приводит рекомендации учёных HuffPost.

Заморить червячка помогут на поздний ужин черешня, творог, кешью, миндаль и орех пекан.

Диетологи обращают внимание, что чувство голода в конце дня может свидетельствовать о том, что человек плохо питался днём. Поэтому, чтобы не наедаться на ночь, лучше отдать предпочтение сытному завтраку, который является ключевым приёмом пищи. Не стоит пренебрегать и обедом.

Ещё оной причиной желания поесть на ночь является переутомление или стресс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала, как правильно готовить окрошку с учётом особенностей здоровья, а также о том, кому это блюдо противопоказано. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отдать предпочтение кефиру и не добавлять в окрошку редиску.