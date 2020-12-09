Диетологи оценили модную «светофорную» диету

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О том, что же такое набирающая популярность во всём мире цветовая программа питания, рассказали российские эксперты. Они пояснили, что «светофорная» диета — это общее название для двух разных комплексов. И несмотря на разные подходы, целью является очищение и приведение организма в порядок без изнурительных подсчётов калорий.

Диетолог Олег Кривченков отмечает, что одним из комплексов питания является разделение пищи по принципу светофора. Продукты делятся на зелёные, жёлтые и красные в зависимости от вреда, который они могут нанести. Все группы продуктов, продолжил эксперт, делятся на три основные группы.

Первая — это продукты «зелёного списка», которые составляют наш основной рацион: овощи, фрукты, что-то нежирное, качественное мясо, яйца. Эти продукты должны стать базовыми для человека. Продукты «жёлтого списка» чуть более жирные, они могут содержать чуть больше углеводов, чуть больший гликемический индекс. К примеру, это может быть более жирное мясо, сыры. Человек позволяет себе есть продукты из «жёлтого списка» не более двух раз в неделю. Есть ещё «красный список» — это продукты, которые не очень хороши для нашего организма, но они есть, — рассказал Кривченков в эфире радио Sputnik.

Диетолог включил в «красную группу» конфеты и другие сладости. Они в любом случае будут появляться в рационе, но не чаще двух раз в месяц.

О другом подходе, основанном на разделении продуктов по принципу светофора, рассказала кандидат медицинский наук, диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что суть его в разделении пищи по цветам, как светофор, а цель его — разнообразие.

Каждый пигмент не только окрашивает эти продукты в какой-то цвет на радость нам. А он ещё и может применяться нами же для защиты какой-либо системы органов, — пояснила она.

Так, например, в морковке и других овощах и фруктах оранжевого цвета много бета-каротина. Красный цвет, содержащийся в помидорах, шиповнике, говорит о большом количестве ликопина, а в зелёных овощах и фруктах есть лютеин и хлорофилл. В сиреневых, тёмно-красных и фиолетовых продуктах, таких как вишня, слива, черноплодная рябина, смородина, содержатся антоцианы.

Кроме того, употребление в пищу выдержанных сыров способствует увеличению продолжительности жизни. При этом важно, чтобы продукт поступал в организм в умеренных количествах. Об этом в результате исследования сообщили учёные Техасского университета A&M, сообщал NEWS.ru.