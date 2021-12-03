Диетолог рассказала, сколько мандаринов допустимо съедать в день

Здоровый человек может съедать в день до полукилограмма мандаринов без последствий для здоровья, сообщила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва «Москве 24». По её словам, в мандаринах содержатся витамин PP, витамин C, растительная клетчатка и витамины группы B. Диетолог порекомендовала включить продукт в ежедневный рацион.

Допустимо два раза в день по 250 граммов. Две небольшие горстки мандаринов будут вполне уместны в рационе питания между основными приемами пищи, — сказала Королёва.

Он предупредила, что людям с аллергической реакцией на фрукт нужно быть острожными: переедание может грозить даже анафилактическим шоком. При этом Королёва порекомендовала не злоупотреблять мандаринами тем, у кого есть сахарный диабет или склонность к ожирению.

Ранее стало известно, что цены на мандарины в России выросли на четверть в несетевой рознице. По словам экспертов, к этому привело сокращение поставок фруктов из Турции. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что в настоящее время оптовые цены на мандарины колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм. Средний уровень составляет 110 рублей за килограмм, что на 20 рублей дороже прошлогоднего показателя.