Диетолог рассказала рецепт «антикоронавирусного» бутерброда

https://static.news.ru/photo/f80813e0-5316-11eb-9877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В меню больных с поражением лёгких обязательно нужно включить жиры животного происхождения, заявила завкафедрой здорового образа жизни и диетологии Ростовского государственного медицинского университета, диетолог Ирина Дядикова. По её словам, рацион должен содержать как белки, так и жиры животного происхождения.

Заболевания лёгких издавна лечили жиром. Вспомните народные средства: свиной жир, козий жир, барсучий. Им намазывали грудь и спину, давали растопленным внутрь с молоком. Переболевшим пациентам очень рекомендуется сливочное масло с какао, с мёдом, — рассказала «Российской газете» Дядикова.

Для профилактики коронавируса врач посоветовала готовить себе «бутерброд здоровья». Для этого на хлеб нужно намазать пасту из сала, зёрен кинзы, чёрного перца и укропа. А чтобы поднять иммунитет, в рацион следует добавить лук, имбирь и чеснок.

Дядикова также отметила, что у многих людей в организме не хватает витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов. Для их восполнения она порекомендовала пить витамины.

Состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объёме, который нам нужен, получить сегодня нельзя, — пояснила врач.

Как писал NEWS.ru, увеличить риск заболеваемости или усугубить течение болезни могут не какие-то конкретные продукты, а злоупотребление некоторыми из них, заявила врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева. В пример она привела людей с лишним весом, который может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней, а также негативно повлиять на течение COVID-19.

В период пандемии врач посоветовала ограничить употребление соли, сахара, насыщенных жирных кислот, а также уменьшить в рационе количество мучных и хлебобулочных изделий, газированных, сокосодержащих и алкогольных напитков. Она порекомендовала отказаться от колбас, сосисок, мяса с высоким содержанием жиров, чипсов, майонеза и фастфуда, а также от сыров с массовой долей жира более 30%.