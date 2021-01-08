Диетолог назвал продукты, от которых стоит отказаться во время COVID-19

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Увеличить риск заболеваемости или усугубить течение болезни могут не какие-то конкретные продукты, а злоупотребление некоторыми из них, заявила врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19, — сообщила «Российской газете» Бурляева.

В пример она привела людей с лишним весом, который может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней, а также негативно повлиять на течение COVID-19.

Врач также посоветовала ограничить употребление соли, сахара, насыщенных жирных кислот. Она пояснила, что Роспотребнадзор совместно со специалистами ФИЦ питания и биотехнологии разработали рацион питания для детей и взрослых в связи с распространением COVID-19. В него вошли продукты, укрепляющие иммунитет, а также те, потребление которых следует ограничить.

Так специалисты рекомендуют уменьшить количество мучных и хлебобулочных изделий, газированных, сокосодержащих и алкогольных напитков. Они советуют отказаться от колбас, сосисок, мяса с высоким содержанием жиров, чипсов, майонеза и фастфуда, а также от сыров с массовой долей жира более 30%.

Как писал NEWS.ru, блогер и специалист по здоровому питанию Ольга Малышева рассказала, как превратить традиционные праздничные салаты в полезные блюда, помогающие укреплять иммунитет. Одной из главных проблем новогодних салатов Малышева считает покупной майонез, который очень калориен и при этом не содержит полезных веществ, так как в его основе лежит рафинированное масло.

Она предложила его заменить на масло холодного отжима. Также она посоветовала добавить в соусы больше зелени. Малышева отметила, что зелень — это абсолютно уникальный ингредиент, который помогает улучшить усвоение любых блюд и сделать их более полезными для иммунитета. Среди наиболее полезных представителей зелени она выделила укроп, кинзу и петрушку.