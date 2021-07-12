Диетолог рассказала об опасности кукурузы для переболевших COVID-19

Диетолог и гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян заявила, что во время пандемии коронавируса лучше не употреблять препараты, изготовленные из кукурузы. В интервью радио Sputnik врач отметила, что в медицинских целях используется волокно, окружающее початок, так называемые кукурузные рыльца.

Кукурузные рыльца можно встретить в виде биодобавок. Они обладают множеством положительных свойств, их назначают часто, это аптечный продукт. Но после перенесённого коронавируса, вообще в ситуации пандемии их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь, — пояснила диетолог.

Она уточнила, что на саму кукурузу, вернее на её зёрна, ограничение не распространяется. Единственным исключением, по мнению Арзуманян, являются аллергики, которым кукурузные зёрна противопоказаны.

Ранее стало известно, что рис является диетическим продуктом, оказывающим положительное воздействие на организм человека. Однако некоторым группам граждан он противопоказан. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва. По её словам, людям, склонным к запорам, не следует есть рис чаще двух раз в неделю. Также его следует исключить при ожирении. Белый рис противопоказан страдающим диабетом.