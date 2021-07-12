16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Диетолог рассказала об опасности кукурузы для переболевших COVID-19

02:52, 28 августа 2021
Диетолог рассказала об опасности кукурузы для переболевших COVID-19 Фото: Loren Elliott/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Диетолог и гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян заявила, что во время пандемии коронавируса лучше не употреблять препараты, изготовленные из кукурузы. В интервью радио Sputnik врач отметила, что в медицинских целях используется волокно, окружающее початок, так называемые кукурузные рыльца.

Кукурузные рыльца можно встретить в виде биодобавок. Они обладают множеством положительных свойств, их назначают часто, это аптечный продукт. Но после перенесённого коронавируса, вообще в ситуации пандемии их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь, — пояснила диетолог.

Она уточнила, что на саму кукурузу, вернее на её зёрна, ограничение не распространяется. Единственным исключением, по мнению Арзуманян, являются аллергики, которым кукурузные зёрна противопоказаны.

Ранее стало известно, что рис является диетическим продуктом, оказывающим положительное воздействие на организм человека. Однако некоторым группам граждан он противопоказан. Об этом рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва. По её словам, людям, склонным к запорам, не следует есть рис чаще двух раз в неделю. Также его следует исключить при ожирении. Белый рис противопоказан страдающим диабетом.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео