Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть рис

Рис является диетическим продуктом, оказывающим положительное воздействие на организм человека. Однако некоторым группам граждан он противопоказан. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.
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Рис богат витаминами группы В, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Он является натуральны «сорбентом» и позволяет избавиться от токсинов, а также препятствует отложению солей.
Поскольку рис хорошо усваивается, он полезен людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождаемыми диареей и вздутием живота. При остром гастрите рекомендуется употреблять жидкие рисовые каши на воде.
Однако людям, склонным к запорам, не следует есть рис чаще двух раз в неделю. Также его следует исключить при ожирении. Белый рис противопоказан страдающим диабетом, так как его гликемический индекс 70.
При этом даже полностью здоровому человеку не следует увлекаться. В день можно съедать не более 200 граммов отварного риса.
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