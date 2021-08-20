Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть рис

Рис является диетическим продуктом, оказывающим положительное воздействие на организм человека. Однако некоторым группам граждан он противопоказан. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.

Специалист напомнила , что 100 граммов отварного риса содержат всего 110–120 калорий. При этом данная крупа является сложным углеводом, а значит, надолго обеспечивает сытость и позволяет не переедать. Жиров в продукте содержится 2,6 грамма на 10 граммов.

Рис богат витаминами группы В, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором. Он является натуральны «сорбентом» и позволяет избавиться от токсинов, а также препятствует отложению солей.

Поскольку рис хорошо усваивается, он полезен людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождаемыми диареей и вздутием живота. При остром гастрите рекомендуется употреблять жидкие рисовые каши на воде.

Однако людям, склонным к запорам, не следует есть рис чаще двух раз в неделю. Также его следует исключить при ожирении. Белый рис противопоказан страдающим диабетом, так как его гликемический индекс 70.

При этом даже полностью здоровому человеку не следует увлекаться. В день можно съедать не более 200 граммов отварного риса.

Ранее диетолог назвал главную опасность яблок.