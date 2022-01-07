Диетолог рассказала о пользе острой пищи в профилактике простуды

Врач-диетолог и член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru прокомментировала утверждение о том, что острая пища может защитить организм от простудных заболеваний. Эксперт отметила, что подобные блюда нельзя назвать «настоящими лекарствами», но присутствующие в них нутриенты способны оказать противовоспалительное и антибактериальное действие.

Тем не менее некоторые острые продукты, такие как чеснок и имбирь, при большом употреблении в свежем виде могут раздражать слизистую оболочку в ротовой полости, и это будет худшим вариантом — так как наоборот улучшит проникновение вируса в кровеносное русло. Поэтому самое главное — не переусердствовать. Да, в небольшом количестве чеснок можно добавлять в еду, но говорить о том, что это суперпрофилактика, не стоит, скорее нужно обращать внимание на рацион в целом и наличие витаминов и минералов, — подчеркнула Круглова.

Накануне стало известно, что популярная азиатская пряность куркума оказывает активное воздействие на раковые опухоли и помогает предотвратить их рост, об этом заявили медики из исследовательского фонда Cancer Research UK. По словам британских специалистов, благодаря высокой концентрации антиоксидантов в куркуме её необходимо включить в свой рацион для снижения риска онкологических заболеваний, а также для борьбы с уже развившимся раком.

Ранее диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам активнее включать в свой рацион такие специи, как корица, куркума, тимьян, шалфей и орегано. По её словам, эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое воздействие на организм и борются со свободными радикалами. Также они имеют и другие полезные свойства. В частности, корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума улучшает функции мозга и способствует похудению.