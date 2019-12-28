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Диетолог рассказала, чем опасны шпроты и кому стоит остерегаться такой закуски. Эта мелкая рыба в консервах часто становится атрибутом новогоднего стола.

Содержащаяся в шпротах соль задерживает жидкость и повышает артериальное давление, в результате чего отекают сосуды и сбивается обмен веществ, рассказала диетолог Елена Соломатина «Аргументам и Фактам». Кроме того, при копчении выделяется бензапирен, который является канцерогеном.

Диетолог посоветовала отказаться от этого продукта, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или желчным пузырем. Также употребление шпрот стоит ограничить тем, у кого есть проблемы с лишним весом.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рекомендовал устроить разгрузочный день, чтобы вернуться к привычному режиму питания после новогоднего застолья. Но полностью отказываться от приёма пищи не стоит. Специалист посоветовал употреблять в этот день кисломолочные продукты и заняться физической активностью, писал NEWS.ru.