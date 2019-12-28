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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рекомендовал устроить разгрузочный день, чтобы вернуться к привычному режиму питания после новогоднего застолья. Но полностью отказываться от приёма пищи не стоит.

1–​2 января после обильного приёма пищи можно сделать разгрузочный стол. Например, кисломолочный — кефир, йогурт без сахара, простокваша, или фруктовый, овощной. Кроме того, хорошо заняться физической активностью, — сказал он ТАСС.

Он также посоветовал употреблять на Новый год больше овощей и фруктов и «есть из небольшой тарелки».Телеведущая Елена Малышева, в свою очередь, советует грызть лёд, чтобы утолить чувство голода и не переедать. Кроме этого, стоит избегать жирных блюд с праздничного стола. Также, по её словам, необходимо размещать еду на тарелке таким образом, чтобы половина была отведена салату.

Чрезмерно увлекаться алкоголем в праздники не стоит. Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рекомендует выпить бокал-два сухого белого вина на Новый год. Причём лучше — дорогого: от 1000 рублей.