Диетолог рассказала, как превратить наггетсы в диетическое блюдо

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Многие считают наггетсы очень вредным продуктом, однако это блюдо можно сделать вкусным, полезным и даже диетическим, сообщила диетолог Татьяна Залётова.

По её словам, нежелательно покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания, где их чаще всего готовят во фритюре. Если заведение не по стандартам заменят масло, то в процессе приготовления могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот.

Они являются фактором онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и мощным фактором старения. Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм, — подчеркнула диетолог.

Однако любители наггетсов всегда могут приготовить самостоятельно, сделав их не только вкусными, но и полезными. К тому же это блюдо красиво смотрится на столе и нравится детям.

Когда готовите самостоятельно, вы точно знаете, какое мясо вы используете. Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями, — посоветовала Залётова.

Она отметила, что следуя этим простым рекомендациям наггетсы получатся диетическими и очень полезными для здоровья, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, по мнению диетолога РАМН Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией.