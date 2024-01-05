Диетолог рассказал, что нельзя есть в разгрузочные дни Диетолог Соломатина: в разгрузочные дни не стоит есть жареную и соленую пищу

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В разгрузочные дни не стоит употреблять в пищу жирные, соленые и острые блюда, чтобы поберечь органы желудочно-кишечного тракта, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, также лучше убрать из рациона красители, консерванты и усилители вкуса.

Конечно, не надо каких-то острых блюд, соленых блюд, сладких блюд, жирных блюд, потому что соль будет задерживать жидкость так же, как и сладкое. Острые блюда будут раздражать и так уже раздраженные внутренние органы, потому что они тоже могут чувствовать себя дискомфортно. Жирное — тоже надо поберечь и желчные пузыри, и поджелудочную железу, и печень, — объяснила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что разгрузочные дни эффективны, когда кишечнику необходимо время для очищения от пищи. Она посоветовала есть в такой период больше клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах, а также крупы и каши. Помимо этого, нужно пить как можно больше жидкости — воды, травяного чая или несладкого морса.

Терапевт-диетолог Екатерина Бурляева ранее рассказала, что конфеты, состоящие из сухофруктов — чернослива, кураги, инжира, — полезнее обычных шоколадных. Она заявила, что такие сладости богаты витаминами и микроэлементами и менее калорийны. По ее словам, в сухофруктах содержится калий, хром и кремний, полезные для сердца и нервной системы.