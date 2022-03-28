Диетолог рассказал про опасность из-за отказа от завтрака

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что отказ от завтрака или длительные перерывы между приёмами пищи грозят обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Он добавил, что людям желательно питаться регулярно, минимум три раза в день. По словам эксперта, желательно между приёмами пищи включить перекусы, сообщает URA.RU.

Если вы будете пропускать приёмы пищи, по-простому, голодать — это дорога в один конец, в сторону очередного рецидива хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, — поделился Калинчев.

Он подчеркнул, что восемь часов без еды «ничем хорошим не закончиваются». Самым частым заболеванием из-за отказа от завтрака является гастрит, при этом, по мнению врача, заболевание присутствует у большинства людей, но обостряется и проявляется из-за халантого отношения к еде.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что на старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы, которые попадают в организм при повторном использовании защитных средств. По словам эксперта, вместе с влагой от дыхания происходит обратное «всасывание» инфекции. Также этому процессу могут способствовать влажная погода и низкие температуры. Больше всего риску подвержены люди, которые страдают бронхолёгочными заболеваниями и заболеваниями ЛОР-органов: фарингитами, тонзиллитами, ларингитами, постназальным затеком, риносинуситами.