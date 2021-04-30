Диетолог рассказала, как безопасно выйти из поста

https://static.news.ru/photo/a5824e60-5506-11ea-8031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

После поста следует возвращаться к стандартной модели питания с употреблением мяса и других белковых продуктов постепенно. Об этом рассказала терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

По словам диетолога, организму нужно время, чтобы вновь начать вырабатывать в нужно объёме ферменты, задействованные в переработке белковых продуктов. При этом организму можно помочь.

Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20–30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнёт активнее расщеплять белки, — объяснила врач.

После выхода из поста, лучше отдавать предпочтение отварному мысу или приготовленному на пару. Также можно съесть немного шашлыка, но вместе с ним надо употребить большое количество овощей, чтобы они превышали объем мяса.

И ни в коем случае в первое время нельзя сочетать белки с жирами, то есть не употреблять жирные, жареные, продукты, а также копчёности.

Особенно это касается людей, которые уже имеют заболевания ЖКТ, людей возрастных. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания, — резюмировала Мойсенко.

Ранее сообщалось о том, что люди, придерживающиеся диеты или здорового образа жизни, должны помнить о том, что маложирные продукты всё равно содержат калории. Это же касается и обезжиренных продуктов.