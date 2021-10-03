Диетолог поделилась рецептом максимально полезной гречки

Гречка является очень популярной и исключительно простой в приготовлении крупой. Однако чтобы извлечь из неё максимальную пользу, следует знать несколько секретов и хитростей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам эксперта, гречка может стать идеальным вариантом завтрака, поскольку даёт хорошее насыщение и заряд энергии на первую половину дня. При этом она не настолько калорийная, как овсянка.

Для приготовления, гречку следует положить в кастрюлю с водой и варить на медленном огне до готовности. Однако зерна при варке могут слипаться и развариваться. Диетолог поделилась советом. как этого можно избежать.

Гречку перед варкой следует бросить на сухую сковороду и только после того, как начнёт чувствоваться гречневый запах, её можно класть в воду и готовить на тихом огне.

И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами, — объяснила Анна Белоусова.

А чтобы каша получилась рассыпчатой, следует воспользоваться секретом бабушек, который сейчас помнят немногие.

Как только вся вода ушла, берем полотенце, накрываем кастрюлю, ставим под подушку, и пусть она там доходит. Тогда у нас получится то что надо, — рассказала диетолог.

Ещё один секрет поможет эффективно усвоить железо, которым богата гречка. Для этого в кашу нужно добавить сладкий перец и помидоры, а запивать её апельсиновым соком.

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