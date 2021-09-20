Диетолог рассказала, как накормить ребёнка перед выходом в школу

Чтобы накормить ребёнка перед его выходом в школу, можно создать некоторое подобие шведского стола, как обычно делается в отелях. К тому же дети любят возможность выбора. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Мелехина.

Купите несколько вариантов хлопьев и мюсли без добавленного сахара, насыпьте их в удобные контейнеры. Также поставьте натуральный йогурт, молоко, кефир, ягоды, фрукты, семечки, орехи. Ребёнок сам сделает себе завтрак за одну минуту, — отмечает специалист.

Диетолог считает, что от ложки варенья или мёда, которые ребёнок добавит в натуральные продукты сам, ничего не будет. К тому же в них значительно меньше сахара, чем в хлопьях или йогуртах от производителя.

Что же касается выбора каши, то тут эксперт считает, что лучше отдать предпочтение той, где есть пищевые волокна, так как их очень не хватает в школьном питании. Лучше всего использовать гречку, овсянку, киноа или пшено. А варить её нужно на воде или молоке. Также к готовой каше можно добавить сухофрукты или тёртый сыр.

Однако если ребёнок наотрез отказывается от каши, то лучше не давать её насильно. Для хорошего завтрака подойдёт яичница, омлет или варёные яйца. Дополнить их можно цельнозерновым хлебом, овощами и фруктами. Также можно на завтрак дать творог, сырники или творожную запеканку, заключила Мелехина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала недавнюю информацию о том, что ведомство запретило в школах такие блюда, как макароны по-флотски, фаршированные блины и сырокопчёную колбасу. По её словам, причиной этого стала повышенная опасность заражения этих продуктов бактериями.