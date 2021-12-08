Диетолог объяснила, какого цвета самые полезные яблоки

Яркий цвет плода чаще всего говорит о наличии в нём большого количества бета-каротина, обычно больше всего этого полезного вещества содержится в жёлтых, красных и оранжевых яблоках, рассказала диетолог Марина Макиша. Она уточнила, что бета-каротин является хорошим антиоксидантом, пишет «Москва 24».

Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности положительно влияет на зрение, мозг и сосуды, — заявила Макиша.

Она посоветовала аллергикам сделать упор в основном на зелёные яблоки, так как в них не очень много бета-каротина, но достаточно других полезных микроэлементов.

Цветовые пигменты, тот же самый бета-каротин, являются для некоторых людей аллергеном, в этом отношении зелёные яблоки менее аллергенные. Если у человека есть непереносимость бета-каротина, то, естественно, нужно отдать предпочтение зелёным яблокам, — порекомендовала диетолог.

Ранее группа учёных из Дании выяснила, какие продукты помогают снизить риск возникновения онкологии у курильщиков. В результате выяснилось, что дольше жили те испытуемые, которые ели определённые продукты, например цитрусовые, чернику и яблоки.