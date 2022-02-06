Диетолог объяснила, чем опасно болезненное стремление к правильному питанию

Болезненное стремление к правильному питанию, строгому соблюдению диеты чревато для граждан опасным состоянием — расстройством пищевого поведения или орторексией, рассказала NEWS.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова. Она отметила, что любое отступление от рациона такими людьми воспринимается как катастрофа — «когда люди делят продукты на „чистые“ и „нечистые“ — с ГМО, глютеном, лактозой и без них».

Это опасное состояние, расстройство пищевого поведения — уже психиатрический диагноз. Часто такое стремление вынуждает людей сильно ограничить рацион, повышается тревожность по поводу питания. Часто стремление «очиститься» для человека становится связкой — «если я ем плохую еду — значит я плохой». и такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая, — добавила Круглова.

Медик подчеркнула, что подобная ситуация характерна для вегетарианцев и веганов, а также для людей, занимающихся спортом и ведущих активный образ жизни.

Ранее сообщалось, что 46% опрошенных россиян испытывают сильную тревогу и панику, когда сидят на диете, при этом 20% ограничивающих себя в питании пожаловались на постоянные или частые проблемы с памятью. 26% отметили, что периодические что-то забывают, а 42% опрошенных посетовали на неспособность сосредоточиться. Это выявило исследование, проведённое разработчиком приложения для расшифровки и мониторинга результатов лабораторных анализов.