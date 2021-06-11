Диетолог объяснила, какую черешню опасно покупать

https://static.news.ru/photo/b658dd82-cafb-11eb-9663-96000091f725_660.jpg Черешня Фото: pixabay

Не вся черешня полезна для организма, есть ряд причин, по которым ягода принесёт больше вреда, чем пользы. Как рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблёва, при покупке черешни нужно её внимательно отбирать.

В отличие от многих других фруктов и ягод черешню собирают, только когда она поспевает полностью. После того как её срывают с дерева, процесс созревания прекращается. Затем черешня может только портиться, — рассказала Кораблёва.

Нужно обращать внимание в первую очередь но плодоножку ягоды — если она почернела, значит, черешня лежит на прилавке уже давно. Сама ягода должна быть упругой, без повреждений. Кроме того, она не должна быть мягкой и влажной.

Внимательно выбирайте черешню в коробке, могут попасться подгнившие ягоды, которые способны вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Кораблёва объяснила, что свежая черешня без остатков влаги и с сохранившейся плодоножкой может храниться при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике — до пяти.

Наиболее полезными являются ягоды, которые не подвергались термической обработке. Об этом ранее рассказала врач — аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. По словам специалиста, лучше всего из сезонных ягод делать смузи — так в них сохранятся не только антиоксиданты, но и витамин С.