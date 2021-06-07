Иммунолог назвала самые полезные напитки из ягод

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Наиболее полезными являются ягоды, которые не подвергались термической обработке. Об этом «Москве 24» рассказала врач — аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. По словам специалиста, лучше всего из сезонных ягод делать смузи — так в них сохранятся не только антиоксиданты, но и витамин С.

Как пояснила Аплетаева, смузи — это те же самые ягоды, просто перемолотые, без обработки и сахара.

Иммунолог отметила, что витамин C теряется не только при варке, но даже при длительном хранении. Поэтому лучше выбирать ягоды, которые выращены в той местности, где вы живёте, или недалеко от неё.

Путь доставки, если он длительный, меняет питательную ценность и витаминный состав в пользу уменьшения, — считает Аплетаева.

Кроме того, полезным вариантом врач назвала заваривание ягод горячей водой. При этом температура воды не должна превышать 60 градусов. В напиток можно добавить травы, мяту и лимон. Главное — не класть сахар, подчеркнула специалист.

Меньше пользы принесут компоты, поскольку ягоды в них подвергаются варке. Однако антиоксиданты сохранятся даже в таком напитке.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, какая из трёх июньских ягод — черешня, вишня и клубника — наиболее полезная. Он отметил, что глобальных различий между ними нет. В этих ягодах содержится большое количество витаминов, но черешня является лидером по их усвоению. Кроме того, в ней меньше клетчатки. К тому же эта ягода обладает мочегонными свойствами.