Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

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Наибольшую опасность для здоровья представляет солянка. Особенно она противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим проблемы с ЖКТ и страдающим ожирением. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Она пояснила, что солянка содержит много переработанного мяса — копчёности, сосиски, колбасы. Большое количество насыщенных жиров не идёт на пользу всем, но прежде всего тем, у кого есть нарушения холестеринового обмена и проблемы с сердцем.

Людям с гастритом, заболеваниями поджелудочной железы, язвенной болезнью противопоказано присутствие в солянке лимона, солений, каперсов.

Кроме того, если животных, мясо которых используется для приготовления солянки, кормили антибиотиками, то вредные вещества могут попасть в бульон, сообщае т e1.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что диетологи предупредили об опасности употребления в пищу подгнивших овощей и фруктов, поскольку они содержат смертельно опасные органические соединения — афлатоксины. Они присутствуют во все частях подпорченного плода, поэтому просто отрезанием какого-то участка обезопасить продукт не получится.