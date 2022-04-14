Диетолог назвала самый дефицитный витамин у россиян

Больше чем у 80% россиян наблюдается нехватка витамина D, сообщила Lenta.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, дефицит вызван климатическими условиями и территориальным расположением страны. Кроме того, в рационе населения России мало рыбьего жира — основного источника этого витамина.

Больше чем у 80% населения, по данным различных исследований, наблюдается нехватка этого витамина. Эта нехватка происходит в силу климатических условий и территориального расположения страны, — сказала она.

Как отметила Соломатина, в России мало солнечных ней, к тому же, опасаясь канцерогенных свойств солнечных лучей, люди пользуются солнцезащитными кремами.

Нехватка витамина D приводит к частым простудным заболеваниям, проблемам с зубами и волосами, человек чувствует себя уставшим и раздражённым, даже может развиться депрессия. Восполнить недостаток витамина D можно, добавив в рацион жирную рыбу, например, треску, скумбрию, сельдь и сардины.

Достаточно одной баночки печени трески раз в неделю для того, чтобы пополнять запас витамина D. Он имеет свойство накапливаться и не сразу выводится из организма, — добавила она.

Ранее учёные Медицинской академии Крымского федерального университета выяснили, что у скончавшихся от коронавируса после тяжёлого течения болезни пациентов чаще всего была снижена экспрессия рецепторов витамина D.Они предположили, что облегчить течение болезни может дополнительный приём витамина D.