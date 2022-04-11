Крымские учёные подтвердили связь витамина D и тяжести течения COVID-19
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:56, 11 апреля 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
У скончавшихся от коронавируса после тяжёлого течения болезни пациентов чаще всего была снижена экспрессия рецепторов витамина D, сообщает «МК в Крыму». Это выяснили учёные Медицинской академии Крымского федерального университета. Заведующий кафедрой патологической анатомии университета Максим Кривенцов предположил, что облегчить течение болезни может дополнительный приём витамина D.
Если присутствует выраженный и длительный дефицит витамина D, то экспрессия его рецепторов снижается. При этом если вводить витамин D, то в условиях низкой экспрессии рецепторов к нему его активность будет ограничена. Вопрос о восстановлении экспрессии рецепторов остается выясненным не до конца. Экспрессия должна восстанавливаться по мере устранения дефицита витамина, — сказал Кривенцов.
Крымские учёные подтвердили это иммуногистохимическим методом. Результаты исследования опубликованы в одном из ведущих научных журналов, американском Journal of Histochemistry & Cytochemistry.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии намерены исследовать назальную вакцину от COVID-19 с участием детей. Это станет следующим этапом после проведения исследований на взрослых.