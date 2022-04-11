Крымские учёные подтвердили связь витамина D и тяжести течения COVID-19

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Скорость роста растений зависит от действия лунных циклов. К такому выводу пришёл научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра РАН Виктор Миронов. Он экспериментально доказал свою гипотезу на примере мха сфагнума, который растёт очень быстро, образуя ровный ковёр, пишет издание argumenti.ru со ссылкой на телеканал «Наука».

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