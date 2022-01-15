Диетолог назвала продукты, вызывающие бессонницу

Диетолог Елена Кален назвала продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна. Регулярный недосып снижает иммунитет, а в организме накапливаются гормоны стресса, отметила она в Instagram.

Кален пояснила , что человек, становясь раздраженным, нередко начинает переедать, что ведёт к появлению лишнего веса. Вызвать же бессонницу способен ряд продуктов, среди которых приготовленное мясо (жареное или гриль), помидоры, баклажаны, консервированные продукты и соления, а также авокадо, сыр с плесенью.

Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбуждёнными, а ночью с трудом засыпать, — указала диетолог.

По её мнению, что перед сном также лучше игнорировать сельдерей и другие продукты, имеющие мочегонные свойства.

Ранее стало известно, что учёные Колумбийского университета США провели исследование, в рамках которого выяснилось: рафинированные продукты, например, рис, сахар и хлебобулочные изделия, провоцируют бессонницу. По их мнению, организм регулирует на повышенный уровень сахара в крови с помощью инсулина, что приводит к выбросу адреналина и кортизола, которые могут стать причиной нарушения сна.