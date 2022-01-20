Диетолог назвал оздоровительные продукты для завтрака

Чтобы новый день был продуктивным важно начать его с правильного завтрака. Доктор медицинских наук и врач врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с NEWS.ru посоветовал употреблять в пищу утром овсяную кашу с тостами из ржаного хлеба, а также есть фрукты.

Традиционно, [начинать день] лучше с овсяночки. Тосты из ржаного хлеба очень хороши, наверное, лучше фрукты, чем фруктовый сок. Яблоко, например. Можно добавить кисломолочный напиток. Как вариант, вместо овсяной каши можно смешать кисломолочный напиток и мюсли. Запивать можно какао — всё перечисленное относится к оздоровительным продуктам, — рассказал диетолог.

Он добавил, что можно употреблять в пищу глазунью с беконом, но в этом нет собой пользы. Если хочется съесть яйца, то лучше сварить их всмятку, заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих людей завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. По его словам, слишком большое количество бутербродов перегружает поджелудочную железу. Это может спровоцировать риск развития панкреатита.