Диетолог Гинзбург назвал идеальный перекус вместо фастфуда

Кисломолочные напитки, мюсли, орехи и нежирная курица могут идеально подойти для перекуса в отличие от фастфуда, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, из этих компонентов можно комбинировать очень много блюд, все они будут отличаться полезностью.

Например, бутерброд. Берём ломоть зернового хлеба, укладываем на него лист салата, шпината можно положить, укладываем ломтик куриной грудки, чуть солим, можно помидоров положить, вот вам перекус. В лаваш можно много всего завернуть. Например, творог, хлопья, пару колёсиков помидора и можно немного натереть сыра, чтобы было что-то солёное. И всё заворачиваем в лаваш. Получается такой прекрасный перекус, — сказал Гинзбург

Он добавил, что в качестве полезного перекуса также можно использовать любые салаты и овощные нарезки.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марина Чижикова призвала россиян отказаться от фастфуда из-за угрозы диабета. По её словам, фастфуд экономит время и деньги и даже иногда полезен, если это не гамбургеры с колой и картофелем фри, а свежевыжатый сок или салат, однако в первом случае такие блюда вредны и их следует избегать «всеми путями». Врач отметила, что при сидячем образе жизни от фастфуда стоит отказаться полностью, а лучшим источником углеводов в этом случае станут каши из цельнозерновых круп.