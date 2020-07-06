Дерматолог рассказала, что делать при обгорании на солнце кожи

https://static.news.ru/photo/dceb2c40-c019-11ea-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, как ухаживать за повреждённой, обгоревшей на солнце кожей.

В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем, — сообщила врач в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что затем нужно мазать кожу увлажняющим кремом с перерывом от трёх до пяти часов. Крем следует выбрать аптечный и не жирный. Средство должно содержать бепантен или другие успокаивающие ингредиенты.

Это может быть увлажняющая эмульсия, молочко, могут быть маски на гидрогелевой или тканевой основе, содержащие гиалуроновую кислоту, — пояснила дерматолог.

При обгорании кожи нельзя удалять самостоятельно шелушения, пользоваться средствами со спиртом или маслами, а также применять скрабы.

Светлана Жабоева добавила, что если нет возможности купить крем, то средство можно заменить кисломолочными продуктами или сливками. Она добавила, что в качестве народного средства от солнечных ожогов сливки лучше.

Кроме того, если обгорело лицо, его нужно защищать перед выходом на улицу солнцезащитными средствами. В противном случае на лице могут появиться пигментные пятна.

Нельзя использовать механические, химические скрабы, удалять остатки шелушения, только смягчать, чтобы они естественным образом скатывались и отходили <...> Если солнечный ожог на лице, при выходе на солнце наносите солнцезащитное средство, потому что такая раздражённая кожа более склонна к гиперпигментации, — отметила врач.

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