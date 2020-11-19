Дерматолог рассказал, как продлить молодость кожи

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Предотвратить преждевременное старение кожи можно с помощью комплекса витаминов — A, E и C. Об этом рассказал дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

Из 13 известных витаминов общей терапии эта триада может воздействовать непосредственно на кожу. Эффект доказан, а механизм понятен, отметил специалист в материале для «Аргументов и фактов».

Витамин A, или ретинол, пояснил он, отвечает за регенерацию клеток. Благодаря ему активизируется выработка коллагена и эластина. Кроме того, этот витамин стимулирует рост новых слоёв кожи и замедляет пигментацию.

По словам врача, при дефиците этого витамина результат бывает налицо в прямом смысле: появляются мелкие морщинки, неприятные пигментные пятна, кожа становится сухой и приобретает землистый оттенок. Различные высыпания и в целом преждевременное и не соответствующее возрасту увядание кожи — самое яркое свидетельство.

Что касается витамина E, то он может восстанавливать повреждения кожи, к которым относятся в том числе и морщины. Кроме того, он способен регулировать водно-жировой баланс, нормализуя работу сальных желёз, а ещё опосредованно задействует механизмы защиты кожи от ультрафиолета.

Витамин C нейтрализует вредные элементы — свободные радикалы, связывая их. Однако проблема в том, что он не может проникать сквозь защитный жировой слой, поэтому получить его наружно можно, только принимая вовнутрь.

По словам дерматолога, оптимальной стратегий будет «мазать А и Е, колоть С», а заодно пить все их вместе с другими витаминами — спутниками здоровья. Однако самостоятельно назначать их себе не следует, это надо делать под наблюдением врача. Хотя бы потому, что у избыточного содержания того или иного витамина тоже есть нежелательные последствия.

Ранее терапевт Лариса Алексеева дала советы по укреплению иммунитета в осенний и зимний период. Она перечислила витамины, на сезонную нехватку которых следует обратить особое внимание, писал NEWS.ru.