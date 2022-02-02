Депутат от КПРФ предложила наказывать за вакцинацию детей и беременных

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина предложила оградить от действия закона об иммунопрофилактике детей, подростков и беременных женщин. Как она рассказала NEWS.ru, для этого в соответствующий федеральный закон необходимо внести поправки, которые предусматривали бы ответственность для разработчиков детской вакцины от COVID и тех, кто причастен к вакцинации детей.

Чтобы внести эту поправку в июле текущего года, я организовала сбор подписей по стране в её поддержку <...>. Мы получили более 40 тысяч подписей — в Москве и регионах, — рассказала Останина.

По её словам, необходимо ввести ответственность за последствия для здоровья детей, подростков и беременных женщин в отношении тех медицинских организаций, которые приводили вакцинацию без их добровольного согласия.

Наша фармацевтическая мафия забоится об одном — как можно больше этого препарата вколоть нашим детям. Хотя третья фаза клинических испытаний детской вакцины ещё не завершена. [Глава центра имени Гамалеи Александр] Гинцбург сказал, что последствий для здоровья вакцина не имеет <...>, но последствия могут быть отлагательного характера, — отметила депутат.

Останина указывает, что ст. 11 ФЗ № 157 от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» необходимо дополнить положением о том, что проведение профилактических прививок для вышеуказанных категорий граждан должно быть с использованием препарата, прошедшего полный цикл клинический испытаний и включённого в национальный календарь прививок.

Останина также рассказала, что обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с депутатским запросом, чтобы выяснить, почему российских детей вакцинируют препаратами, не прошедшими третью фазу испытаний. Ответ должен прийти от Росздравнадзора и Минздрава 15 февраля.

В конце января сообщалось, что в Москве началась вакцинация подростков в возрасте 12–17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Отмечается, что вакцинация проводится при наличии письменного заявления от родителя или законного представителя подростка и добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.