Цена российского лекарства от COVID-19 в аптеках будет больше МРОТ

https://static.news.ru/photo/9248ad26-f9a7-11ea-8f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский препарат от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 рублей. Лекарство разрешено применять в амбулаторных условиях. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Розничная цена средства должна быть такой же, как и по государственным поставкам, отметил он. Таким образом, стоимость лекарства будет превышать МРОТ, размер которого составляет 12 130 рублей, отмечает URA.RU.

«Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября, добавил Младенцев. По его словам, «Промомед» уже разрабатывает другие препараты для лечения от COVID-19.

Всего одобрение Минздрава России для лечения от коронавирусной инфекции получили три отечественных препарата. Помимо «Арепливира», это разработанный на основе японского «Фавипиравира» «Авифавир» (производство РФПИ и «ХимРара») и «Коронавир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.

Скоро в России могут появиться и другие препараты от коронавируса. Клинические испытания лекарства «Левилимаб» российской компании «Биокад» проходят в 11 медицинских центрах. Отмечается, что препарат действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19. Изначально «Левилимаб» был разработан для лечения ревматоидного артрита, но позднее доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.

Между тем клинические испытания препарата «Фавипиравир», прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении коронавируса, писал NEWS.ru.