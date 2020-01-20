В груди почти у каждого 30-го россиянина находится бомба замедленного действия. Когда она «взрывается», шансов на спасение жизни немного. Об опасной болезни сердца рассказал в беседе с NEWS.ru профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов.

По его словам, около 3,5% наших соотечественников страдают фибрилляцией предсердий, при этом соответствующий диагноз поставлен только 30% таких пациентов.

Фибрилляция предсердий представляет собой быстрый, нерегулярный сердечный ритм. Это самая распространенная форма аритмии. Для далёкого от медицины человека заболевание проходит чаще бессимптомно. Он не замечает, что его сердце бьётся неритмично. «Больше половины пациентов вообще ничего не чувствуют», отметил Копылов.

Нелеченая фибрилляция предсердий приводит к печальным последствиям, предупредил эксперт. Так, в шесть раз увеличивается риск развития сердечной недостаточности и возникновения инсульта.

Около 30% людей узнают, что у них есть это заболевание, когда случается инсульт или инфаркт. Часто он бывает первым и последним симптомом. Наступает внезапная сердечная смерть. Филипп Копылов директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета

Врач обращает внимание: фибрилляция предсердий хорошо корректируется. Если человек вовремя узнает о своём недуге и начинает лечиться, риск смерти от инсульта снижается на 70%.

Основными факторами, которые повышают вероятность возникновения коварного заболевания, Копылов назвал возраст старше 65 лет, повышенное артериальное давление и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

pixabay.com

Сотрудники Сеченовского университета провели эксперимент. В рамках ассамблеи «Здоровая Москва» диагностировали сердечные заболевания. Специальное устройство для снятия кардиограммы установили на одном из стендов. Экспересс-обследование прошли около 750 человек, у 28 из них впервые выявили фибрилляцию предсердий. Все пациенты получили рекомендацию посетить кардиолога и начать немедленное лечение.

Сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин во время круглого стола в рамках ассамблеи отметил, что электрокардиограмма не является абсолютно эффективным способом выявления сердечных заболеваний. Иногда она бывает абсолютно «чистой» даже у человека в предынфарктном состоянии. Её необходимо комбинировать с другими методами диагностики, например с суточным мониторированием артериального давления, нагрузочными тестами, спирографиией и МРТ.

В конце прошлого года исполняющая обязанности министра здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала обеспечить бесплатными лекарствами всех пациентов, которые перенесли острые сосудистые нарушения. К таким заболеваниям относятся инсульты, инфаркты и проведенные на сердце операции. Помочь людям необходимыми медикаментами планируется со следующего года, заявила она.