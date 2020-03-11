Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него диагностировали острый лейкоз. Сейчас бизнесмен, по его словам, проходит лечение. Врачи говорят, что эта болезнь начинается внезапно и при отсутствии лечения может убить человека за две недели. Специалисты называют много других недугов, которые могут лишить жизни человека за короткий срок. Внезапно умереть можно в результате массивной тромбоэмболии, вирусной пневмонии и даже просто съев креветки. Медики рассказали NEWS.ru, как обезопасить себя от преждевременной смерти.

Лейкоз

В народе болезнь, которая настигла известного бизнесмена Олега Тинькова, называют «рак крови». Из-за череды мутаций стволовые клетки костного мозга перестают вырабатывать новые клетки крови — лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Обновления основной жидкости организма не происходит, и начинаются необратимые процессы, которые быстро приводят к смерти.

Большинство острых лейкозов начинается внезапно, и человек не сразу догадывается, что у него серьёзное заболевание, сообщил в беседе с NEWS.ru директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан.

Наблюдается абсолютно не специфическая симптоматика — слабость, температура, увеличение лимфатических узлов, точечные кровоизлияния на коже. Люди принимают это за лёгкую простуду. Такие проявления могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. При отсутствии должного лечения человек умирает в течение двух месяцев. Некоторые формы позволяют прожить намного дольше. Алексей Масчан директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва

Прогноз выздоровления не зависит от того, внезапно началось заболевание или развивалось постепенно. Как сообщил врач, добиться стойкой ремиссии и выздоровления у взрослых можно в 20–30% случаев. Но нужны срочные меры — пересадка костного мозга и химиотерапия.

Варикоз

Michael Memminger / CHROMORANGE/Global Look Press

Внезапной гибелью также может обернуться привычное для многих женщин варикозное расширение вен. Как сообщил в беседе с NEWS.ru врач-пульмонолог, терапевт, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, в раздутых венах происходит ослабление кровотока, а это является «прекрасным условием» для образования так называемых пристеночных тромбов.

Оторвавшийся тромб с током крови попадает в лёгочную артерию. Наблюдается состояние, которое называется тромбоэмболия. Если сгусток крови полностью блокирует ток крови, это приводит к быстрой смерти. До 15 минут проходит от начала процесса до летального исхода. Александр Карабиненко врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова врач-пульмонолог и профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Чтобы избежать таких страшных последствий, врач советует обследовать раздутые вены на наличие тромбов и вовремя ликвидировать их. Но иногда определить проблемное место в организме визуально невозможно. Например, тромбы образуются у женщин в сосудах малого таза, которые скрыты от посторонних глаз. Как сообщил доктор Карабиненко, вероятность этого заболевания повышает приём гормональных контрацептивов. Поэтому пить подобные препараты нужно с осторожностью.

Одним из распространённых симптомов венозного тромбоза врач назвал отёки ног. Но и они бывают далеко не всегда. Сгустки крови могут находиться в организме и никак себя не проявлять. Самый верный способ обезопасить себя от внезапной смерти — делать регулярные УЗИ вен нижних конечностей. Если врачи обнаруживают тромб, нужно делать операцию по чистке сосудов.

Грипп

Убить человека за три дня может даже вирус гриппа, сообщает профессор Карабиненко. Фатальной будет не сама инфекция, а осложнение от неё — вирусная пневмония.

Всё начинается внезапно. Простудился человек, температура, резкий озноб, ухудшение состояния. Затем вирус проникает внутрь клеток, выстилающих дыхательные пути, и в альвеолы лёгких. Начинается воспаление лёгких. Пациента может не стать за 2-3 дня, — описывает механизм доктор Карабиненко.

Вирусная пневмония развивается у людей с ослабленным организмом — маленьких детей, стариков, беременных женщин. Чтобы уберечь себя от серьёзного заболевания, необходимо делать прививку от гриппа, советует доктор.

Аллергия

Большая порция морепродуктов, яйца, орехи также могут вызвать внезапную смерть. Именно эти блюда чаще других провоцируют анафилактический шок (острая аллергическая реакция. — NEWS.ru), который заканчивается смертью в 10–20% случаев, об этом сообщил в беседе с NEWS.ru аллерголог-иммунолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации Михаил Костинов.

Из-за контакта с аллергеном происходит выброс гистамина. Это вырабатываемое организмом вещество, которое накапливается в тучных клетках. Оно провоцирует выраженный отёк дыхательных путей, удушье и смерть. Михаил Костинов аллерголог-иммунолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации аллерголог-иммунолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Чтобы не погибнуть из-за ужина с креветками, нужно знать свои аллергены и избегать их. Для выявления потенциально опасных для человека продуктов существуют тесты на аллергию.